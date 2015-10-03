Благородное призвание

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Михаил ТЁ, Тараз
– Вы не только учите наших детей, но и даете им должное воспитание, – сказал заместитель акима области Ерканат Ман­жуов, обращаясь к педагогичес­кой общественности. – А это дорогого стоит. Ваша миссия благородна, а труд, нацеленный на то, чтобы подготовить будущих специалистов, строителей страны, просто неоценим. Уверен, что у каждого из вас есть воспитанники, которые, повзрослев, с благодарностью вспоминают вас сегодня.
Пожелав виновникам торжества терпения, творческих успехов и больше благодарных учеников, он вручил от имени акима области Карима Кокрекбаева отличившимся педагогам благодарственные письма и ценные подарки. Среди отмеченных – Гульшат Утегенова, ставшая нынче учителем года, она преподает историю в специализированной школе для одаренных детей с обучением на трех языках, учитель русского языка и литературы таразской гимназии № 40 Наталья Радюкова, преподаватель биологии Жамбылского гуманитарного колледжа им. Абая Шарапат Суйимкул, учитель начальных классов таразской гимназии № 7 Жамиля Мулдыева и многие другие.
В нынешнем году преподавателям региона есть чем гордиться. Четверо из них стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог», трое удостоились звания «Лучший психолог года». Кроме того, 14 учителей завоевали призовые места на VIII Республиканском фестивале инновационных педагогических идей, еще 12 человек стали победителями конкурса «Лучшая авторская программа». Не остались без внимания и ветераны педагогического труда, среди которых Тлеугабыл Туребеков, Любовь Накарякова и другие. Вспомнили поименно и известных педагогов, кого уже с нами нет.
– Труд учителя – не из разряда легких, ведь от нас зависит, какими вырастут дети, кем они станут. А это будущее страны, – говорит учитель русского языка и литературы специализированной школы для одаренных детей с обучением на трех языках Инна Шевченко, заслужившая в 2012 году высокое звание «Учитель года». – Радует, что системе образования и статусу педагога в Казахстане уделяется огромное внимание. Педагогам создаются благоприятные условия для того, чтобы повышать свой уровень профессионализма, внедрять новые технологии в учебный процесс.
Завершилось мероприятие яркой концертной программой. Все песни и танцы, подготовленные популярными артистами города и учащимися школ, были посвящены тем, чье призвание – учитель.

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