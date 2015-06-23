Благородство и ответственность Свежий выпуск 723 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Праздник этот считается не только отраслевым, но и общенародным, а здравоохранение – это один из важнейших приоритетов государственной политики. Зал казахского драматического театра едва вместил всех участников торжественного собрания. В своем приветственном слове аким области Нурлан Ногаев отметил, что охрана здоровья людей – благородная, но и самая ответственная профессия. Она требует не только больших знаний и навыков, но и умения сострадать, чувствовать чужую боль. В Плане нации «100 конкретных шагов» Глава государства ставит задачу повышения доступности и качества медицинских услуг. Эти цели – главные для многотысячного отряда работников здравоохранения области.

Достижения медицины в регио­не очевидны. О них рассказывалось не в докладе, а в документальном фильме. Как известно, самые безо­шибочные критерии здоровья населения – продолжительность жизни и демографическая ситуация. Рождаемость в Приуралье неуклонно растет, охране здоровья матери и ребенка уделяется первостепенное внимание. Родильные дома и отделения больниц оснащены современным оборудованием, а в областном перинатальном цент­ре оно позволяет выхаживать младенцев весом в 500 граммов. Действуют около 90 кабинетов здорового ребенка, 26 школ молодых родителей и столько же кабинетов планирования семьи.

А что касается продолжительности жизни, то в прошлом году этот показатель достиг 70,5 года. Подсчитано, что только за последние два года продолжительность жизни возросла на семь лет. Причин тому немало, но среди них, вне сомнения, немаловажное место занимает медицинское обслуживание. В фильме говорилось о том, что оказывается помощь по 90 видам медицинских услуг. Для развития и внедрения высоких технологий создаются специализированные центры. Так, в инсультном цент­ре в минувшем году лечились около 800 пациентов. Порядка 70% из них поступили с острым нарушением мозгового крово­обращения. Но соб­людение правила «золотого часа» позволило врачам спасти многие жизни. Компьютерная томография, ультразвуковые исследования, рентген-кабинет, лаборатории – в центре все предусмотрено для того, чтобы быстро поставить верный диагноз и приступить к оздоровительным процедурам.

Диагностика нарушений слуха проводится в сурдологическом центе. В том числе и ранняя – у детей. Технологии слухоулучшающего лечения уральским докторам передал профессор из Германии, член европейского общества отоларингологов Хеннинг Хойман. В Уральск он приезжал несколько раз, делал сложнейшие операции и одновременно обучал казах­станских специалистов. Затем они стажировались в клинике города Штутгарта, где работает знаменитый доктор, прошли полный цикл обучения и вполне оправдывают надежды учителя.

В гемодиализном центре на более высоком уровне обслуживаются больные со сниженной функцией почек. Его открытие стало долгожданным событием, поскольку прежде аппараты искусственной почки, установленные в областной клинической больнице, работали почти круглосуточно. Примечательно, что центр построен по принципу частно-государственного партнерства. Его филиал открыт и в городе Аксае, административном центре Бурлинского района. Инновационные технологии внед­рены в кардиологическом центре, офтальмологии, травматологии, онкологии, протезировании суставов. Действуют центры телемедицины и передвижные медицинские комплексы. Для того чтобы любая помощь была своевременной, на территории области внедрена автоматизированная система скорой помощи. Программы, обеспечивающие ее более высокую оперативность, включают в себя системы GPS и диспетчерскую радиосвязь. За счет средств республиканского и местного бюджетов улучшилось оснащение современной техникой, ремонтируются действующие и строятся новые учреждения здравоохранения.

Но любая техника эффективно работает только в умелых руках. В своем выступлении руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов подчерк­нул, что разработан и последовательно выполняется комплексный план развития кад­ровых ресурсов. Меморандумы заключены с Казахским национальным медицинским университетом им. С. Асфендия­рова и Западно-Казахстанским государственным медицинским университетом им. М. Оспанова. Врачи стажируются в клиниках США, Великобритании, Южной Кореи, Финляндии, Литвы, России. Подсчитано, что в медицинские организации региона за последние пять лет прибыли около 400 выпускников медицинских вузов. При содействии местных властей они обеспечиваются жильем и социальной поддержкой. В модернизацию здравоохранения вкладываются немалые средства. Задача состоит в том, чтобы использовать их с наибольшим коэффициентом полезного действия.

По традиции были названы лучшие медицинские работники. Почетным знаком «Милосердие и отвага» Министерства здравоохранения и социального развития РК отмечена ветеран Великой Отечественной войны и ветеран здравоохранения Алевтина Митрохина. В Уральском медицинском колледже открыта экспозиция «Юность, опаленная войной», рассказывающая об этой отважной женщине, много лет возглавляющей клуб «Фронтовичка». Были вручены также знаки «За вклад в развитие здравоохранения РК» и «Отличник здравоохранения РК». В рамках проекта «Признание» названы победители в номинациях «За верность профессии» и «За успешное применение инновационного подхода в медицине».

Примеров слаженных и умелых действий врачей немало. На соб­рании рассказали о случае, когда пятнадцатилетний подрос­ток получил тяжелейшую травму ноги с глубоким повреждением мышц сосудов и сухожилий. Произошло это в отдаленном поселке Жанибек, где сразу же была грамотно и умело оказана первая медицинская помощь. Срочно сформированная брига­да из лучших врачей сделала практически невозможное и спасла не только жизнь юноши, но и ногу. Сосудистый хирург кардио­логического центра Жанайдар Казтуганов, ортопед детской многопрофильной больницы Марат Жумабаев, анестезиолог областной клинической больницы Мухтар Макауов и хирург Жанибекской ЦРБ Марат Ералиев стали победителями в номинации «Проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

На торжественном собрании были озвучены итоги проекта «Голос пациента». Это широкомасштабный опрос мнения жителей области о качестве медицинского обслуживания. Каждый житель области мог отправить SMS-сообщение, в котором называл лучшего врача. Получив наибольшее число голосов, победителями стали заведующий отделением хирургии областной клинической больницы Куаныш Джаишев, а среди сельских врачей – заместитель директора Шынгырлауской центральной районной больницы Мирболат Хамзиев.

На собрании говорилось также о том, что болезнь легче предупредить. Поэтому профилактическая работа не менее важна. Проводятся скрининговые осмотры, работают кабинеты и школы здорового образа жизни, молодежные центры «Сенiм», ведется пропаганда отказа от вредных привычек. Для надежной обратной связи с населением на базе городской поликлиники № 1 создан сall-центр, где изучаются и анализируются жалобы и предложения пациентов. Среди обращений немало и таких, в которых констатируется, что в здравоохранении области наблюдается тенденция устойчивого развития.



