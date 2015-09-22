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Благословенная "семерка"
Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Торжественное открытие мечети им. Науана Хазрета прошло с участием акима области Сергея Кулагина. Свидетелями этого знаменательного события, совпавшего с празднованием 550-летия Казахского ханства, стали тысячи акмолинцев. Мечеть, строительство которой обошлось почти в 1,5 млрд тенге, была возведена на благотворительные средства. Глава региона особо подчеркнул, что в возведении храма приняли активное участие представители всех этносов, и это событие – общий праздник, который отмечается в преддверии священного праздника – Курбан айт. С открытием мечети собравшихся тепло поздравил председатель Духовного управления мусульман, Верховный муфтий Казахстана Ержан Маямеров.

Новая мечеть, сооруженная в классическом исламском стиле, является свидетельством того, что мы прочно стоим на позициях свободы вероисповедания, отметил председатель Фонда историко-культурного наследия, почетный гражданин Кокшетау Болат Жанадилов.
В торжественной церемонии открытия мечети приняли участие депутаты Сената Парламента Рашит Акимов и Жабал Ергалиев, председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта Галым Шойкин.

При облицовке наружных стен и фасада мечети использовался природный строительный камень аглай из Азербайджана. Над зданием возвышаются четыре минарета, сверкает позолотой большой купол с полумесяцем на шпиле, а также шесть малых куполов. Уникальна мечеть и своим внутренним оформлением и убранством. Слова благодарности были высказаны в адрес строителей из ТОО "Кокшемастер", ТОО "Алмат Кокшетау", ТОО "Кagan Engineering", челябинского ЗАО "Контех и К".

В этот день в Кокшетау также был введен в эксплуатацию ряд индустриально-инновационных и социальных объектов. В их числе ТОО "AgroInterTech" – центр по продаже и обслуживанию сельхозтехники. Это совместное канадско-казахстанское предприятие занимается импортом и реализацией сельскохозяйственной техники и оборудования, продажей запчастей. Его директор Мурат Темиржанов демонстрировал гостям "реанемобили" для полевых агрегатов, оборудованные необходимой техникой. На создание нового производства было затрачено 1,8 млрд тенге частных инвестиций. Государство оказывает ему поддержку в виде организации продажи техники через АО "КазАгроФинанс" и выделение субсидий через фонд "Даму".

Следующим радостным событием для горожан в этот день стало открытие лечебного центра "Авиценна". Демонстрируя новую клинику, ее директор Сапаргали Кулушев рассказал об инновационной новинке – единственном в нашей республике офтальмологическом оборудовании, позволяющем проводить бесшовное удаление катаракты.

Компания "Скиф Трейд" под брендом SMALL открыла в Кокшетау оптомаркет, в основу сети которого заложены два формата магазинов – "магазин у дома" и "супермаркет". Он предлагает посетителям обширный ассортимент качественных товаров по низким ценам. Аким области С. Кулагин особое внимание руководства обратил на то, что стоимость социального хлеба – булки весом 550 граммов из муки первого сорта – не должна превышать 45 тенге. Он также подчеркнул: цены не должны необоснованно завышаться, особенно на товары казахстанских производителей.

Четыре года назад ТОО "МПК "Бижан" выпустило свою первую продукцию. Это одно из немногих мясоперерабатывающих предприятий региона, работающих по международному стандарту "Халал". Скот сюда доставляется чистопородный и закупается только в сельхозформированиях. В обязательном порядке на животных предоставляются ветеринарные паспорта и соответствующие сертификаты.
А по соседству с "Бижаном" было открыто предприятие, ориентированное на хранение и переработку зерновых и масличных культур, – ТОО "Акмола Бидай". Его руководитель Наджибулла Абдул Халил рассказывал, что емкость элеватора составляет 30 тыс. тонн. При выходе на полную мощность ее производительность составит 57 тыс. тонн муки в год. В планах у хозяйственника – освоить переработку масличных культур, наладить выпуск комбикормов с ориентиром на птицеводство.

Еще одно предприятие Кокшетау – ТОО "Акмола Бидай" – из региональной Карты индустриализации. Оно построено по госпрограмме ПИИР и ориентировано на хранение и переработку зерновых и масличных культур. Стоимость объекта 1,3 млрд тенге, из них 0,9 млрд тенге – собственные средства, остальные получены в рамках программы «ДКБ-2020». Почти два года понадобилось строителям, чтобы возвести это современное производство. За счет высокой степени автоматизации на предприятии ручной труд сведен до минимума. Выбойка муки, ее затаривание, взвешивание и зашивка мешков весом 50 кг осуществляются при помощи электронных устройств.

ТОО "Акмола Бидай" заключило контракты на поставку муки, зерна и семян масличных – льна и рапса – в страны ближнего и дальнего зарубежья. Первая партия муки уже отправлена в Афганистан. На очереди – Иран, Египет, Россия, Узбекистан. В планах хозяев – освоить переработку семян масличных культур, наладить выпуск комбикормов с ориентиром на развитие птицеводства.

Торжественное открытие бизнес-центра стало последним в череде презентаций этого дня. По словам директора центра Галымжана Копишева, строительство обошлось в 115,6 млн тенге. Современный конференц-зал, грузоподъемные лифты, парковка на 150 мест, удобные кабинеты – это далеко не весь перечень предоставляемых для арендаторов удобств. Недавно здесь справила новоселье палата предпринимателей Акмолинской области, в перспективе планируется предоставление помещений для банков.

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