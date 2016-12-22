Благотворительная ярмарка в помощь недоношенным детям пройдет в Астане

Общество
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Ботагоз Балтабаева
С 23 по 25 декабря в Астане пройдет новогодняя благотворительная ярмарка "Новогодние чудеса в мастерской Аяз Ата", передает Kazpravda.kz.

Деньги, собранные на ярмарке, пойдут на покупку пряжи для вязания вещей недоношенным новорожденным детям в рамках республиканской акции "Напиши письмо Деду Морозу" и детям из отделений неонатологии Астаны.

Устроители мероприятия предложат посетителям выпить чашечку горячего шоколада, купить новогоднее печенье или отправить подарок своим близким через супермаркет посылок Казпочты.

Новогодняя благотворительная ярмарка необычна тем, утверждают организаторы, что в ее оформлении принимали участие сами жители города.

Мероприятие пройдет в супермаркете посылок, который находится рядом с ТРЦ "Хан Шатыр" по адресу: ул. Туран, 37/9.

Ярмарка откроется 23 декабря и будет работать на протяжении трех дней с 10.00 до 20.00.

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