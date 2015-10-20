Благотворительность – ровесница человечества

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Вадим БЕРКУЦКИЙ, Экибастуз
– Изначально наше общественное объединение задумывалось как движение, способное сплотить в своих рядах неравнодушных экибастузцев, настоящих патриотов своего города, – рассказывает председатель совета объединения, депутат маслихата Павлодарской области, член политсовета филиала партии «Нур Отан» Раис Гайнулин. – Инициатива его создания исходила как от горожан и трудовых коллективов, так и от городской исполнительной власти. И это очень важно: реализовывать городские проекты намного проще в тесном взаимодействии общественной организации и акимата. Какие-то вопросы может решить власть, какие-то – мы. На сегодня в рядах нашего движения представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, учреждений здравоохранения и образования, студенты.
Это объединение было создано в 2003 году на волне патриотизма, в числе его основателей – крупные градообразующие предприятия региона – ТОО «Богатырь Комир», АО «KEGOC», ТОО «Грань», угольный разрез «Восточный» АО «ЕЭК». По инициативе объединения в Экибастузе ежегодно высаживается более 5 000 саженцев деревьев и кустарников. Только за минувшие два года при поддержке предприятий города открыты семь площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, оборудовано более 40 спортивных и детских игровых площадок, построен хоккейный корт стоимостью 3,5 млн тенге. На поддержку спортсменов и развитие экибастузского футбола при непосредственном участии градообразующих предприятий выделено 116 млн тенге. В экибастузском родильном доме установлен генератор для обеспечения резервного электроснабжения стоимостью 2,5 млн тенге. В марте нынешнего года объединением перечислено 475 тыс. тенге для разработки проекта реконструкции экибастузской городской больницы.
– Мы вовлекаем в работу объединения молодежь, – продолжил рассказ Раис Харисович. – Во-первых, это позволяет молодым проявить себя в реальных делах, чувствовать востребованными. Во-вторых, воспитывает у ребят по-хорошему хозяйский подход ко всему, что происходит в городе. Наши дети и внуки и есть будущее Экибастуза. Когда студенты и школьники сами сажают деревья, наводят порядок в парках и скверах, они более бережно относятся к городскому имуществу.
…Еще одно важное направление в работе объединения – материальная поддержка нуждающихся. Только за последний год больным детям, инвалидам и ветеранам оказана помощь на сумму более 800 тыс. тенге. Ситуации бывают разными. Ежегодно на средства объединения приобретаются путевки в летние лагеря отдыха для детей из малообеспеченных семей. В рамках акции «Дорога в школу» выделяются деньги на одежду и школьные принадлежности для учащихся средних школ. Регулярно пользуются поддержкой городской приют для детей и подростков и детский реабилитационный центр «Алем». Часто благотворительная помощь направляется конкретному ребенку, нуждающемуся в срочной операции или длительном лечении. Сам председатель совета объединения и депутат облмаслихата оплачивает обучение двух студентов, оставшихся сиротами, и взял шефство над семьей, где воспитываются шесть осиротевших детей.
– Благотворительностью нужно заниматься по зову души, а не потому, что это модно или положительно влияет на твой имидж. Как говорится, добро не требует наград, – продолжает Раис Харисович. – Всегда радостно, когда благодаря помощи неравнодушных людей и объединения удается поставить на ноги больного малыша или исполнить мечту человека, который просто не имеет средств на ее осуществление. Мы все – люди с разным достатком. И те, кому в этой жизни удается зарабатывать больше, должны заботиться о нуждаю­щихся. На то мы и цивилизованные люди. Благо­творительность – ровесница человечества.
…В июле прошла очередная отчетно-выборная конференция ОО «За будущее Экибастуза». Делегаты конференции подтвердили, что благодаря работе объединения можно оперативно и качественно решать многие вопросы благоустройства и озеленения города, поддерживать юных спортсменов и артистов, заниматься благотворительностью.
– Вся деятельность неправительственной организации «За будущее Экибастуза» нацелена на сохранение традиционных направлений работы и поиск новых, – говорит Раис Гайнулин. – Самое главное – преемственность поколений и хороших традиций. Тогда у города есть будущее. В 2017 году мы будем праздновать 60-летие Экибастуза. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы встретить юбилей нашего замечательного города достойными делами. Наше объединение, все экибастузцы к этому стремятся.

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