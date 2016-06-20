​Благотворительный матч

560
Дина АХМЕТОВА

Как отметили организаторы, собранные средства позволят талантливым людям, имеющим инвалидность, принять участие в международном музыкальном конкурсе «Несебр без границ-2016», который пройдет в Болгарии.

Наблюдать за игрой астанинских «Волков» и бишкекских «Барсов» пришли сотни зрителей, неравнодушных к американскому футболу. Поддержали благотворительную акцию и звезды казахстанской эстрады. Кто знает, может быть, именно эта всесторонняя поддержка и помогла нашим футболистам одержать уверенную победу.

Также в ходе акции прошли мини-концерты артис­тов с ограниченными физическими возможностями, тематические флэшмоб-разминки с олимпийскими звездами, игры с болельщиками и зрителями, выставки прикладного искусства, подготовленные Консорциумом социальных предпринимателей.

В результате организаторы собрали 400 тыс. тенге, которые пойдут на приобретение билетов и подготовку талантливых ребят, страдающих серьезными недугами, к творческому конкурсу в Болгарии. 

