Благотворительный рождественский базар пройдет в регионах Казахстана

Благотворительный рождественский базар с участием представителей дипломатических корпусов, аккредитованных в РК, будет проходить в регионах. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz рассказала один из организаторов проекта, супруга Посла Республики Грузия в РК София Бакуридзе.
"Географически мы планируем охватить другие города. Если до настоящего времени мы организовывали ярмарку только в Астане, то теперь мы планируем выйти и за ее пределы", – сказала она.
В прошлом году ярмарка собрала порядка 19 млн тенге, не меньшую сумму надеются выручить организаторы от прошедшей в минувшие выходные.
"Восемь лет назад данная ярмарка не пользовалась той популярностью, которой пользуется сегодня. В ярмарке участвуют представители 52 стран и 20 различных международных организаций. Все собранные средства, вырученные от благотворительной рождественской ярмарки, будут направлены на нужды малоимущих и благотворительные проекты исключительно на территории Казахстана", – уточнила Бакуридзе.
Военный атташе посольства Италии Винченцо Мауджери воспользовался возможностью поздравить всех казахстанцев с наступающими праздниками – Днем Независимости и Новым годом.
В свою очередь супруга посла республики Беларусь Юлия Ничкосова сказала, что эта ярмарка имеет свойство объединять людей и приносит добро. "Все мы люди из разных стран с разными культурами, но этот праздник нам позволяет говорить на языке любви, дружбы и добра", – сказала Ничкосова.