​Блеснули эрудицией

568
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
фото автора

На начальном этапе участники конкурса писали эссе «Что значит быть патриотом» и «Достойный Лидер – залог успешной страны». Обе темы подразумевали глубокое знание биографии Нурсултана Назарбаева, ведь именно с его именем связано становление, развитие и, – в чем нет сомнений – будущее молодого независимого государства, получившего мировое признание.

Из представивших наиболее яркие письменные работы во второй тур вышли 14 человек. В финальной стадии конкурсанты должны были блеснуть эрудицией, представить свое видение решения задач государственного уровня. (Например, ответить на вопрос: что бы в первую очередь они сделали, если б стали Президентом?) А также сдать тесты на знание биографии Главы государства и исторических личностей Казахстана.

Надо заметить, что жюри, которое из тройки лидеров должно было назвать кого-то одного, попало в весьма затруднительное положение: конкурсанты оказались достойны друг друга. И тут все решил случай: по стечению обстоятельств один из вопросов – о Маншук Маметовой – остался «в запасе», и первой на него ответила главный специалист департамента казначейства по СКО Назерке Шекенова. Что и принесло ей почетное звание лучшего молодого госслужащего области.

