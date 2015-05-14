Блеснули талантами Свежий выпуск 410 Бектур КАДЫРОВ

Смотр-фестиваль проводился по устоявшейся схеме: вначале – отборочный тур во всех регионах страны при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Республиканского общест­венного объединения «Организация ветеранов». Номинаций оказалось много как в музыкально-хореографическом, так и в изобразительном творчестве. При этом были представлены традиции различных этносов.

К примеру, на художественной выставке лики Богоматери с младенцем на руках соседствовали с портретами казахских героев, чьи изображения знакомы каждому казахстанцу. Храм Покрова, более известный как храм Василия Блаженного, расположился рядом с видами Астаны. И материалы тоже были самые разные – войлок, бисер, рог, дерево, ткань...

Концертная часть фестиваля была представлена еще более широко. Первая номинация посвящалась песенному творчеству и называлась «Поклонимся великим тем годам». Самой разнообразной частью смотра стало инструментальное исполнительство – звучали домбра, кобыз, гитара, гармонь, балалайка...

Пожалуй, центральное место в программе финала занимал музыкальный фольклор «Мастер острого слова», проведенный в форме айтыса. Уделено было внимание и традиционному художественному слову Мушайра – «Военная тема в моей судьбе» – это стихи, рассказы, в том числе авторские. И наконец, самый динамичный конкурс – исполнителей рио-риты, танго, вальса.

Смотр-фестиваль получился интерес­ным, красочным, добрым, а интерес к нему был неподделен, особенно со стороны молодежи. Это и неудивительно, ведь он адресовался юным – для воспитания патриотизма, почтения и уважения не только к возрасту, но и к заслугам ветеранов, а также для популяризации всех видов и жанров народного творчества казахстанцев.