Блеснули талантами Свежий выпуск 478 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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По сложившейся в последние годы традиции в летние вечера шымкентцы приходят на концерты, которые под открытым небом организует областное управление культуры. На них по очереди выступают самодеятельные артисты из каждого района и города.

В нынешнем году старт фестивалю давали тюлькубасцы. В районе большое внимание уделяют культурной сфере. В домах культуры, которые возвращены в государственную собственность, проведен капитальный ремонт, организуется масса развлекательно-познавательных мероприятий, работают кружки художественной самодеятельности.

Неудивительно, что творческая делегация, прибывшая в областной центр, насчитывала более 400 певцов и танцоров, художников и мастеров народного прикладного творчества, многие из которых живут в аулах. Отчетному концерту непременно предшествует выставка, где свое искусство представляют ювелиры и гончары, мастера по коже и резчики по дереву, художники и вышивальницы.

Тюлькубасские самодеятельные артисты стали победителями в номинации «Туған жер – алтын бесігім». Гран-при и автомобиль «газель» получили сарыагашцы, порадовав и членов жюри, и зрителей грандиозным зрелищем, доказывающим, что юг славится талантами.

В нынешнем году уровень исполнительского мастерства участников смотра-конкурса самодеятельных талантов «Мәдениетім – мерейім» был настолько высок, что жюри присудило сразу три первых места. Все победители, а ими стали Байдибекский, Отырарский и Шардаринский районы, получили почетные грамоты и ключи от автомобилей «Нексия». Награды акимам районов вручил заместитель акима области Сакен Каныбеков.

На втором месте – коллективы художественной самодеятельности Толебийского и Сайрамского районов, а также Шымкента. Их успехи в развитии художественной самодеятельности поощрили профессиональной музыкальной аппаратурой для организации концертов и публичных мероприятий.