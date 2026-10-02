Блестящий переговорщик: экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе – о дипломатическом стиле Токаева

До избрания Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев много лет работал в дипломатии. Каким он был за столом переговоров, рассказал экс-заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. Его воспоминания вошли в документальный фильм «Преодоление», который телеканал «Хабар» показал в июне 2021 года

Фото: пресс-служба Президента РК

Фильм о пути дипломата

Двухсерийная лента рассказывает о становлении второго Президента Казахстана. В ней говорится о его учебе, знании китайского языка и работе в советских посольствах в Китае и Сингапуре.

О Токаеве в фильме вспоминают люди, знавшие его по службе. Среди них ректор МГИМО Анатолий Торкунов, министр иностранных дел России Сергей Лавров и экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, назвавшая его первоклассным дипломатом.

Сергей Орджоникидзе в этом ряду говорит о переговорном стиле Токаева.

Знал проблему на экспертном уровне

По мнению Орджоникидзе, дипломату нужно вникать и в глобальные вопросы, и в мелкие детали. Без этого сочетания человек видит проблему в общем, но теряется в подробностях.

«Самое сложное, я уже знаю по себе на уровне и заместителя министра, и министра иностранных дел, это когда ваш оппонент знает проблему на экспертном уровне», - сказал он.

Именно этим, по его словам, Токаев больше всего и знаменит.

«Он получил такую большую поддержку в Казахстане и был признан как авторитетный государственный деятель уже и за рубежом, потому что блестяще знал проблемы», - отметил дипломат.

В одном ряду с Громыко и Лавровым

Вспоминая сильных переговорщиков, с которыми ему довелось работать, Орджоникидзе назвал три имени. Это Андрей Громыко, Сергей Лавров и Касым-Жомарт Токаев.

«С ними очень трудно вести переговоры, и Касым-Жомарт Токаев такой же», - сказал экс-замгенсека ООН.

Он оговорился, что это абсолютно разные люди, разные по характеру и жившие в разные времена. Объединяет их одно качество.

«Человек, который досконально знает проблему, это тяжелый случай для оппонента», - пояснил Орджоникидзе.

Без напора и высокомерия

Орджоникидзе подчеркнул, что Токаев никогда не вел переговоры в высокомерной и наступательной манере. Собеседник при этом всегда понимал, что перед ним очень знающий министр.

«Знающий на экспертном уровне, но благожелательно относящийся к своему оппоненту. В дипломатии это очень важно», - сказал он.

Дипломат объяснил, почему такой подход приносил результат. Если показывать недовольство и разговаривать напористо, шансов на согласие собеседника остается немного.

Редкое сочетание

Такой стиль Орджоникидзе назвал сочетанием, казалось бы, несочетаемых качеств. По его словам, добиться этого очень сложно.

«Я всегда был под впечатлением, что Касым-Жомарт прекрасно этим оружием владеет», - заключил он.

Касым-Жомарт Токаев дважды возглавлял Министерство иностранных дел Казахстана. В 2011 году он был назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором Отделения ООН в Женеве, и сменил на этом посту Сергея Орджоникидзе.

