Блестящий профессионал, опытный наставник

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Вся его трудовая биография неразрывно связана с оказанием медицинской помощи людям. Даже службу в рядах Советской армии, куда он был призван после окончания Целиноградского мединститута, он прошел в танковых войсках в должности врача полкового медицинского пункта в городе Аягузе. О своем коллеге и старшем товарище мне рассказал заместитель главного врача горбольницы Михаил Демин.
– Мы работаем с ним вот уже 10 лет, и я считаю его профессионалом высокого уровня, который вложил много сил и энергии в развитие системы здравоохранения нашего региона, – говорит Михаил Павлович. – Достаточно сказать, что в годы работы заведующим хирургическим отделением Балкашинской районной больницы ему приходилось проводить такие сложные операции, как резекция желудка, холецистэктомия, а также операции на сердце при проникающих ранениях. Саунгали Оразбекович пользуется огромным уважением в коллективе нашей больницы, лично для меня он – наставник, хотя мне уже самому скоро исполнится 60 лет. Он создал у нас систему управления качеством и считается лучшим специа-листом в области в данном направлении по внутреннему аудиту и контролю за качеством медицинских услуг. А кроме того, он замечательный человек, отличный семьянин, надежный друг и товарищ, которого все любят в нашей больнице.
За свой многолетний плодо­творный труд С. Кодашев имеет множество наград, среди которых есть и орден Гиппократа Российской Федерации, а это можно расценивать как признание его заслуг на международном уровне. Он – руководитель группы Центра аккредитации МЗСР РК по проведению аккредитации по международным стандартам по системе (ISQua) с участием консультантов канадской международной компании. В эти дни Саунгали Кодашев принимает поздравления по случаю сразу двух праздников от своих родных и близких, друзей и земляков, многочисленных благодарных пациентов.

