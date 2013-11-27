Блестящий результат

Всего в турнире участвовали 69 шахматистов из 14 стран мира, из них 6 международных мастеров и 5 мастеров Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Если Жансая будет продолжать выступления с таким же успехом, то можно не сомневаться – ее имя войдет в историю. К слову, победа в нынешнем турнире прибавит казахстанке 30 единиц в рейтинге ФИДЕ, если чешские организаторы своевременно отошлют материалы в счетную комиссию.

В случае присвоения дополнительных баллов 13-летняя шахматистка перейдет с четвертой на вторую позицию, после Динары Садуакасовой, в казахстанском женском рейтинг-листе.