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Блестящий старт
Свежий выпуск
13 февраля 2017 г. 4:16
475
Аскар Султан
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08:09
Пик паводка ожидается в Атырау
08:32
Сотни армейцев перебросят для защиты Сарайшыка от наводнения
08:51
Решение по ценам и объемам продаж бензина и дизеля пояснили в Минэнерго
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
7 мая 2024 г. 3:30
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
7 мая 2024 г. 4:29
Успех летчика куется на земле
6 мая 2024 г. 20:31
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
7 мая 2024 г. 4:00
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
7 мая 2024 г. 5:33
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
9 мая 2024 г. 5:51
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
6 мая 2024 г. 12:45
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 2:40
Подвигу казахстанцев посвящается...
6 мая 2024 г. 19:20
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
7 мая 2024 г. 5:00
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
6 мая 2024 г. 19:37
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
7 мая 2024 г. 9:53
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
6 мая 2024 г. 19:01
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
6 мая 2024 г. 18:50
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
7 мая 2024 г. 1:00
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
7 мая 2024 г. 16:00
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
19 апреля 2024 г. 15:40
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
16 апреля 2024 г. 14:34
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
13 апреля 2024 г. 12:00
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
13 апреля 2024 г. 14:30
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
23 апреля 2024 г. 12:14
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
18 апреля 2024 г. 1:30
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
20 апреля 2024 г. 21:02
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
19 апреля 2024 г. 14:37
Когда в Астане отключат отопление
22 апреля 2024 г. 16:43
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
20 апреля 2024 г. 15:16
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
17 апреля 2024 г. 3:30
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
20 апреля 2024 г. 14:00
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
20 апреля 2024 г. 19:00
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
26 апреля 2024 г. 6:00
Тест на прочность: держаться вместе!
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
20 апреля 2024 г. 17:30
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
17 апреля 2024 г. 14:17
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
19 апреля 2024 г. 7:51
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
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Казахстанская правда
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Мажилис рассмотрит законопроекты во втором чтении
11 мая 2024 г. 5:33
Президент подписал Указ «О мерах по либерализации экономики»
11 мая 2024 г. 5:08
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