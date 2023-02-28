Блинкен: США решительно поддерживают программу реформ президента Токаева

Фото пресс-службы МИД РК

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди отметил успешное развитие партнерства США и Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Партнерство США и Казахстана продолжает развиваться. США - первая страна, которая признала независимость Казахстана… Казахстан, как и все другие страны, может свободно определять свое будущее», - сказал он.

Блинкен заявил также, что США решительно поддерживают программу реформ, объявленную Касым-Жомартом Токаевым.

«Эти реформы - важная причина того, что иностранные инвесторы, США обращаются к Казахстану. Мы стремимся к укреплению нашего экономического сотрудничества. Казахстан продолжает оставаться нашим ценным партнером», - резюмировал Энтони Блинкен.