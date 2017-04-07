Концертам в честь ЭКСПО даст старт прославленный коллектив – Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отрар сазы» им. Н. Тлендиева. Директор Казгосфилармонии заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы подчеркнул, что выступления музыкантов традиционно начинаются с оркестровой поэмы Нургисы Тлендиева «Ата толғауы».
– Благодаря «Отрар сазы» мир слышит казахские народные инструменты и музыку, – продолжил директор. – Оркестр сейчас занят подготовкой совместной с Государственной хоровой капеллой имени Б. Байкадамова программы, посвященной народному творчеству и искусству, традициям и обычаям страны. В этноауле состоятся благотворительные концерты, где наши коллективы исполнят казахские, русские, украинские, кыргызские, белорусские, армянские народные песни. Это «Шилі өзен», «Бипыл», «Со вьюном я хожу», «Місяц на нэби», «Алагяз». В программу хоровой капеллы, кроме народных песен, войдут произведения Тлеса Кажгалиева, Бахытжана Байкадамова, Никколо Иомелли, Антонио Лотти, Иоганнеса Брамса, Джона Леннона, Пола Маккартни.
На главных концертных площадках Астаны – «Астана Балет» и «Астана Опера» – будут звучать не менее яркие произведения казахских и зарубежных композиторов. Несомненно, сюрпризом для любителей камерной музыки станут выступления Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой и Государственного квинтета духовых деревянных инструментов. А Государственный духовой оркестр готовит концерт с участием ведущих солистов филармонии Игоря Благодарного (баритон) и Береке Енкебаевой (сопрано).
Завершит цикл концертов Государственный академический симфонический оркестр с солисткой на фортепиано Гульжан Узенбаевой. Их программа вызовет интерес даже у искушенной публики. Прозвучат такие редкие произведения, как «Послеполуденный отдых Фавна» Клода Дебюсси, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Тлеса Кажгалиева, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и Мориса Равеля.
Об уровне профессионализма этих коллективов свидетельствует такой факт. В концертах годового абонемента филармонии принимают участие музыканты с мировыми именами. Среди них – дирижеры Йерун Вейеринк из Нидерландов, Лиор Шамбадал из Израиля, Фанг Фанг из Китая, Дориан Уилсон из США, тромбонист Жак Може из Франции, пианист Олег Маршев из Австрии, кларнетист Иван Столбов из России. Желание зарубежных звезд работать с нашими музыкантами является наглядным свидетельством их высокого мастерства. И это дает уверенность, что концерты в Астане пройдут блистательно.