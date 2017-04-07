Концертам в честь ЭКСПО даст старт прославленный коллектив – Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отрар сазы» им. Н. Тлендиева. Директор Казгосфилармонии заслуженный деятель Казахстана Женис Сейдуллаулы подчеркнул, что выступления музыкантов традиционно начинаются с оркестровой поэмы Нургисы Тлендиева «Ата толғауы».

– Благодаря «Отрар сазы» мир слышит казахские народные инструменты и музыку, – продолжил директор. – Оркестр сейчас занят подготовкой совместной с Государственной хоровой капеллой имени Б. Байкадамова программы, посвященной народному творчеству и искусству, традициям и обычаям страны. В этноауле состоятся благотворительные концерты, где наши коллективы исполнят казахские, русские, украинские, кыргызские, белорусские, армянские народные песни. Это «Шилі өзен», «Бипыл», «Со вьюном я хожу», «Місяц на нэби», «Алагяз». В программу хоровой капеллы, кроме народных песен, войдут произведения Тлеса Кажгалиева, Бахытжана Байкадамова, Никколо Иомелли, Антонио Лотти, Иоганнеса Брамса, Джона Леннона, Пола Маккартни.

На главных концертных площадках Астаны – «Астана Балет» и «Астана Опера» – будут звучать не менее яркие произведения казахских и зарубежных композиторов. Несомненно, сюрпризом для любителей камерной музыки станут выступления Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой и Государственного квинтета духовых деревянных инструментов. А Государственный духовой оркестр готовит концерт с участием ведущих солистов филармонии Игоря Благодарного (баритон) и Береке Енкебаевой (сопрано).

Завершит цикл концертов Государственный академический симфонический оркестр с солисткой на фортепиано Гульжан Узенбаевой. Их программа вызовет интерес даже у искушенной публики. Прозвучат такие редкие произведения, как «Послеполуденный отдых Фавна» Клода Дебюсси, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Тлеса Кажгалиева, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и Мориса Равеля.

Об уровне профессионализма этих коллективов свидетельствует такой факт. В концертах годового абонемента филармонии принимают участие музыканты с мировыми именами. Среди них – дирижеры Йерун Вейеринк из Нидерландов, Лиор Шамбадал из Израиля, Фанг Фанг из Китая, Дориан Уилсон из США, тромбонист Жак Може из Франции, пиа­нист Олег Маршев из Австрии, кларнетист Иван Столбов из России. Желание зарубежных звезд работать с нашими музыкантами является наглядным свидетельством их высокого мастерства. И это дает уверенность, что концерты в Астане пройдут блистательно.