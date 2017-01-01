​Блиц-опрос

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:

– Одна из самых любимых новогодних традиций нашей семьи – накрывать праздничный дастархан, и чтобы на столе обязательно были те вкусности, которые любят дети. А накануне мы дружно наряжаем елку.

Нынче главное украшение нашего стола – запеченный гусь с яблоками, которого я замариновала за несколько дней вперед. Встреча Нового года плавно перетекает в еще один семейный праздник – день рождения моего младшего сына Мади, который родился в новогоднюю ночь 2000 года. Я счастлива вдвойне, ведь волшебная новогодняя ночь подарила мне сына, поэтому этот праздник еще и материнский.

Как же быстротечно время! Казалось бы, только вчера он был маленьким ребенком, а уже джигит, который выше меня ростом, и чтобы поцеловать его, мне приходится вставать на цыпочки. Мади пошел по стопам старшего брата Али и учится в Республиканской средней специализированной школе для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой.

Чего я жду от 2017-го? Наша семья состоит из представителей творческих профессий, а потому жизнь немыслима без планов, поиска новых песен, программ, концертов. Как только артист останавливается, он становится неинтересным слушателям. В этом смысле 2016-й был очень насыщенным для меня. Я выступала во многих уголках нашей страны. Ярким завершающим аккордом стал праздничный концерт в Астане, посвященный 25-летию Независимости Казахстана. Это стало неким подведением итогов нашей общей работы, но впереди еще больше дел. Счастлива, что уже 40 лет служу своему зрителю и слушателю. С оптимизмом смот­рю в будущее и готова неустанно работать на благо своего народа.

Айдын Аимбетов, космонавт, вице-президент АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»:

– Новогодняя традиция у нашей семьи только одна – собираться всем вместе за одним дастарханом. Этот праздник для нас семейный. Конечно, сейчас это не так просто сделать, мы в разных городах находимся, но к Новому году все равно стараемся встретиться и проводить его в семейном кругу.

Ожидания от Нового, 2017 года – самые позитивные. Впереди – новые интересные проекты. Например, со следующего года «Қазақстан Ғарыш Сапары» запускает проект по использованию беспилотных летательных аппаратов. Дроны казахстанского производства будут использоваться для наблюдения за наземными объектами, в поддержку системы дистанционного зондирования земли. Думаю, это будет хороший год.

Данияр Елеусинов, чемпион Олимпийских игр:

– 2016-й стал, пожалуй, самым удачным годом в моей карьере: в августе сбылась мечта – я завоевал олимпийское «золото». А зародилась эта мечта еще в детстве, когда девятилетним мальчишкой наблюдал за победами Бекзата Саттарханова и Ермахана Ибраимова на Играх в Сиднее. В спорт пришел, чтобы не отставать от старшего брата Даурена, который тренировался под чутким присмотром отца – Марата Талиповича.

После успехов на любительском уровне встал вопрос о переходе в профессионалы. Мне не хватало только олимпийской медали, и мечтой о ней я и жил долгое время. А теперь появилось и другое желание: в Казахстане нет двукратных олимпийских чемпионов в боксе, и почему бы мне не изменить сущест­вующее положение?

Что касается нынешней ситуации, то для нас, боксеров, созданы самые лучшие условия. Тренируемся в современных просторных залах. У нас квалифицированный тренерский штаб, который знает, над чем нам нужно работать и в каких компонентах прибавлять. Все это благодаря Казахстанской федерации бокса.

В свою очередь в новом году хочется от чистой души пожелать казахстанцам прежде всего здоровья! Пусть будет достаток в каждом доме, мир и благополучие. Надеюсь, 2017-й принесет нам много радости и хороших новостей!

Бахтияр Адамжан, ведущий солист балета Astana Opera:

– Моя семья совсем молодая, она театральная. 31 декабря я исполнил партию Принца-Щелкунчика в балете Петра Чайковского «Щелкунчик». Потом еду домой к семье. Супруга – музыкант, сейчас она в отпуске по уходу за ребенком. В 2016-м у нас родился сын, и это первый Новый год, который мы встречали уже втроем. Очень хочется создавать новые традиции, где на первом месте будут дети. Ведь этот зимний праздник призван дарить волшебство, сказку, и у малышей всегда должна сохраняться в сердце вера в чудо.

Поэтому я ставлю новые задачи – не только радовать зрителей, но и создавать праздник для своего сына. Хорошая традиция – делать счастливыми людей. Считается, что для артистов это в какой-то мере работа. Сделать праздник для близких значительно сложнее. Нет декораций, света, дирижера и режиссера, теперь все только в твоих руках. И нужно учесть вкусы, характеры домочадцев. С одной стороны, в театре дарить радость проще. Но с другой – сложнее эмоционально. На сцене нужно «вытаскивать» все чувства, которые хранятся глубоко в душе, и вкладывать их в свой персонаж, после чего иногда ощущаешь себя опустошенным. И тут снова приходит на помощь семья, дающая вдохновение и умиротворение.

От года наступившего ожидаю только хорошего. Совсем скоро балетная труппа Astana Opera отправится на гастроли в Ма­риинский театр. Жду от 2017-го насыщенной творческой деятельности, на­деюсь на покорение новых вершин.

Джамиля Серкебаева, музыкант:

– Прелесть моих новогодних традиций в том, что они такие же, как у многих в нашей стране: собраться за большим праздничным столом, выпить бокал шампанского, подарить подарки.

Одна из обязательных традиций в нашей семье – приготовление праздничных блюд: это салаты, манты, бешбармак или запеченная индюшка с яблоками. Люблю готовить сама или помогать маме. В этот праздник не хочется куда-то идти, но случается, что по работе приходится встречать Новый год вне дома. Друзей стараюсь поздравить заранее, а уже вечером оказаться в окружении только самых родных и близких.

От 2017 года ожидаю, конечно же, творчества, востребованнос­ти во всем. Чтобы было много проектов, приглашений. В январе у меня уже будут готовы новые произведения.

Сергей Погосян, актер театра и кино, телеведущий:



– Поскольку я очень долго работал в шоу-бизнесе, особых семейных традиций у меня не сложилось: более 10 лет был занят и 31 декабря, и 1 января. А с родными начал встречать Новый год только последние 4 года.

Правда, мы живем в разных городах: дочка учится, я работаю в Астане, Алматы, Москве. Супруга живет в Алматы. Но под Новый год мы все слетаемся, чтобы увидеть друг друга. Полагаю, что возвращаюсь к традициям, привитым еще в раннем детстве, – встречать Новый год так, чтобы за одним столом собрались бабушки, дедушки, родители, дети.

Ты садишься за новогодний стол, особенно когда еще идут приготовления – нарезаются салатики... Невольно начинаешь вспоминать прошлый год, позапрошлый... И вроде бы ничего не меняется – все те же шампанское, оливье, «Ирония судьбы». Ан нет: каждый год был по-своему уникальным.

Что касается пиротехники, то фейерверков я не люблю, наверное потому, что долгое время проработал в шоу-бизнесе. Не люблю мерцающий свет, насмотрелся – люблю покой и тишину.

Для меня 2016-й был вовсе не легким. Действительно високос­ный. Тревожный был год, с тяжелыми заботами. А еще все эти бесконечные кризисы, революции, теракты... Я буду, конечно, не оригинален, если скажу, что жду от 2017-го спокойствия. Хорошего спокойствия – не спокойствия склепа, а спокойствия стабильного развития и стабилизации ситуации. Как в отдельно взятой семье, так и во всем мире.

Мурат Журинов, президент Национальной академии наук РК, академик, лауреат Государственной премии РК в области науки и образования:

– Как мы отмечаем праздник? У нас собирается большая семья: родственники, порой их число достигает 20 человек! По традиции угощаемся бесбармаком, но после 12 часов, встретив Новый год, расходимся отдыхать.

Поздравляю всех казахстанцев с Новым годом! Мы ждем, что он будет успешным и для Казахстана, и для каждого его гражданина! Наша страна стала членом Совета Безопасности ООН. Это подтверж­дение ее большого международного авторитета.

Наше государство находится в ранге стран, которые занимаются решением мировых проблем, неся особую ответственность за Центрально-Азиатский регион, и это у всех вызывает большое уважение. И желаю всем соотечественникам крепкого здоровья!