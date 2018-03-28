​Ближе, чем кажется…

Эта трагедия сегодня – самое обсуждаемое событие не только в России – жители казахстанских городов высказывают слова соболезнования кемеровчанам. Павлодарцев же ошарашила новость о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибла 57-летняя Марина Баранова, сотрудница ТОО «Павлодар-Водоканал», а также ее дочь Наталья Устинова и внучка Ульяна Устинова. Предположительно пожар унес жизни еще 2 внуков павлодарки – детей ее сына. Все это журналистам сообщили знакомые семьи. В пресс-службе Посольства Казахстана в РФ проинформировали о том, что граждан нашей страны в числе погибших нет, однако Марина Баранова хоть и была россиянкой, но жила и работала в Павлодаре.

Слова соболезнования семьям погибших высказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. В прямом эфире регионального телеканала он заверил земляков, что наши службы ЧС стараются работать с опережением.

– У нас сегодня нет объектов, которые закрыты по предписанию ЧС или которые планируют закрыть. В местах массового скопления людей – отдельный режим контроля. Поэтому, я думаю, не нужно беспокоиться, – подчеркнул аким.

По данным департамента по ЧС области, крупные комплексы общей площадью более полутора тысяч квадратов проверяют раз в год. В 2017 году за нарушения Правил пожарной безопасности в Павлодаре штрафовали на суммы от 15 до 20 МРП кинотеатр им. Ш. Айманова, торговые дома «Отау» и «Барыс», расположенные в бывших жилых домах. А по результатам внеплановой проверки за неисполнение пунктов предписаний, выданных государственным пожарным контролем, ТД «Новый ЦУМ», как юридическое лицо, специализированным административным судом Павлодара был оштрафован на 100 МРП с приостановлением деятельности на сутки.

Надо сказать, что далеко не все торговые дома региона отреагировали на ситуацию. Пожалуй, лишь крупнейший торгово-развлекательный центр «Батыр молл» на своих страницах в соц­сетях разместил сообщение об оснащенности помещений различными системами пожарной безопасности, о подготовке персонала, учениях и так далее, заверив, что коллектив и руководство беспокоятся о безопасном пребывании посетителей. Однако горожан, судя по многочисленным постам и накалу обсуждений, такие заявления не успокаивают. Люди говорят о невероятно узких проходах в торговых домах, перестроенных из бывших общежитий в оптовки, о закрытых на зимний период дверях. Павлодарцы не хотят полагаться только на контроль со стороны влас­тей и владельцев объектов. В мессенджерах и социальных сетях массово рассылаются рекомендации для родителей, как научить детей действиям при пожаре.