​Ближе к делу

Актуальные вопросы исполнения Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Енбек», «Дорожной карты формализации неформально занятого населения», включая уточнение региональной квоты прие­ма переселенцев и оралманов, обсуждены в Павлодаре в ходе совещания, организованного в рамках рабочей поездки в регион­ министра труда и социальной защиты населения Мадины Абылкасымовой.

– Технологическая модернизация предполагает высвобождение кадров, будут появляться новые требования. И мы должны уже сейчас думать о том, как вес­ти подготовку и переобучение специалистов, – подчеркнула она, говоря о необходимости решения вопросов, касающихся обеспечения занятости.

Министр обратила внимание на тот факт, что, несмотря на преобладающую долю обрабатывающей промышленности в структуре экономики области, основными направлениями подготовки в ТиПО по-прежнему остаются специальности, связанные с образованием, экономикой и управлением, а также транспортом. В связи с этим только 15% молодых специалистов трудо­устроены на предприятиях обрабатывающей промышленности.

Краткосрочное обучение в рамках Программы занятости в текущем году проводится по 39 профессиям. Наибольшее чис­ло участников обучается по профессиям «тракторист-машинист» (11%), «водитель автомобиля» (9%), «швея» (7%), «электрогазосварщик» (7%), «бухгалтер» (6%) и «повар» (6%).

Новым эффективным инструментом повышения уровня трудоустройства Мадина Абылкасымова назвала электронную биржу труда, созданную по поручению Главы государства. Для ее полномасштабного функционирования министр поставила перед центрами занятости населения задачу по более широкому прив­лечению к этой электронной площадке работодателей.

Глава Минтруда и соцзащиты населения дала положительную оценку результатам, достигнутым регионом в рамках реализации адресной социальной помощи нового формата. Так, по состоя­нию на 1 сентября 2018 года адресная социальная помощь назначена 5 651 (80,2%) малообеспеченному гражданину на общую сумму 163,1 млн тенге, из них 4 019 жителям павлодарского Прииртышья предоставлена обусловленная, 1 632 гражданам – безусловная денежная помощь.

Из 383 трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи, подлежащих охвату мерами содействия занятости, 308 граждан (80,4%) привлечены к активным мерам содействия занятости.