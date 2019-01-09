Ближе к народу

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Асет Калымов, Алматинская область

Весной прошлого года в райцентре Каратальского района – городе Уштобе стартовал интересный проект под названием «Сервисный акимат». Его цель – создание комфортных условий для посетителей госучреждений, повышение цифровой грамотности местных жителей. «Сервисный акимат» наподобие ЦОНа объединил госорганы, что позволяет гражданам получать услуги в одном помещении.

Так, аким Уштобе Рустем Бекбосынов передал свой кабинет другим специалистам, работа которых не связана с прямым общением с людьми. Отказавшись от личного секретаря, он оборудовал себе рабочее мес­то в открытых кабинках Open space, где и принимает посетителей. Примечательно, что в целях обеспечения открытости государственных органов в аналогичных офисах расположен не только аппарат акима города, но и районные отделы образования, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также центр занятости.

Учтены требования безбарь­ерной среды для инвалидов, обустроены уголок самообслуживания и учебный класс по пользованию веб-порталом «электронное правительство». За время работы «сервисного акимата» гражданам оказано около 5 000 государственных услуг.

– После проведенной реорганизации мы получили много хороших отзывов от горожан, – рассказывает Рустем Бекбосынов. – Им не нужно больше ездить в различные районы города по инстанциям, поскольку все вопросы можно решить здесь, в одном месте. Не случайно Президент страны постоянно говорит, что госслужащие должны быть ближе к народу, жить его чаяниями и нуждами. Мы стараемся вникать в проблемы простых людей, не оставляем без внимания их просьбы. А кабинеты открытого типа способствуют налаживанию конструктивного диалога с населением.

И действительно, новый стиль работы градоначальника пришелся по нраву местным жителям. К примеру, уштобинка Галина Байтерекова пришла в акимат узнать, когда ее дом подключат к газу.

– В нашем районе уже прокладывают газопровод, – поделилась Галина. – И я спросила первого встречного человека, который выходил из прозрачного кабинета: «Где принимает аким?» Мужчина сказал, что он и есть аким города. Сначала не поверила, думала, шутит... Конечно, мы не привыкли к такому сервису, но, думаю, за этим будущее.

Почин местных властей высоко оценил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, который на днях с рабочим визитом побывал в Алматинской области. Посетив открытые площадки Open space в Уштобе, он отметил, что это и есть показатель работы «народного акима». По словам Алика Шпекбаева, этот тренд должны поддержать и руководители других госучреждений. Цель проекта – формирование в стране прозрачного, открытого, транспарентного и подотчетного государственного аппарата.

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