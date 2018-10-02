Колонка обозревателей Ближе к природе Дулат Молдабаев

Вопрос взаимодействия мира природы и мира человека также стар, как история современной науки. Среди тех, кто первым к нему обратился, стоит назвать выдающегося немецкого географа и путешественника Александра фон Гумбольдта. В основе философии ученого, которого в казахской степи привлекали «великие творения природы», лежала идея о закономерности связей между климатом, рельефом, почвой, рас­тительным и животным миром. Исследователь, находивший в созерцании природы эстетичес­кое наслаждение, стремился представить картину природы в целом и показать взаимодействие ее сил. А в своем незаконченном труде «Космос» он рассуждает о влиянии всех видов жизни на окружающую среду.



Итогом работ современных ученых, изучающих эту проблему, стало появление интеллектуальных систем управления зданиями – Building management system. Именно с их помощью архитектура сегодня стремится жить в гармонии с окружающей средой, а вред экологии будет минимальным. В крупных американских городах, в Швеции, Норвегии и Финляндии уже стало правилом оснащать этими BMS большие здания современной постройки. Эксперты утверждают, что такие «умные» офисы и дома заполонят наши города уже через десяток лет.



Их футуристический дизайн дополняют солнечные панели, ведь «умное» здание призвано самостоятельно обеспечить себя электроэнергией. Панели солнечных батарей будут украшать и рядом стоящие строения, а излишки энергии вернутся к соседям в счет благодарной компенсации. Но и это еще не все, в общую сеть здания можно собрать даже энергию, выработанную на тренажерах в спортивном зале. Таким образом, полчаса на беговой дорожке, которыми вы начнете новый день, станут вашим личным вкладом в энергосистему родного офиса.



Благодаря такому подходу эти здания перестанут быть только потребителями, теперь они смогут и генерировать электроэнергию. Однако системы отопления, кондиционирования, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, резервного питания, IT и многое другое необходимо объединить в единое целое. Вот здесь и понадобится система централизованного управления зданием. Ведь если вы, к примеру, приобрели пару локальных систем, автоматизировав вентиляцию, освещение или электроснабжение, по отдельности они будут работать исправно, но действовать комп­лексно не смогут, так как нет связующего звена.



Такие «умные» здания напичканы тысячами и десятками тысяч датчиков и устройств, эдакими цифровыми «глазами» и «ушами». Все это, конечно, стоит недешево. Но, с другой стороны, в результате затраты на тепло и электроэнергию снижаются в 3 раза. Массовое внедрение интеллектуальных технологий позволит решить сразу две проблемы больших и малых городов – повысят энергоэффективность и снизят объем вредных выбросов в окружающую среду.

Иными словами, горожане станут ближе к природе. Потому у меня информация о BMS ассоциируется с трудами Алексея Левшина, пытавшегося понять суть «естественного человека», которую, как думал ученый, историк может лучше всего раскрыть на примере малоизвестных кочевых народов, живущих в определенной географической среде и в определенных взаимоотношениях с внешним миром: «Близкий к природе образ жизни, простота пищи, беспечность, невредный климат и свежий воздух, которым дышат киргизы, делают их здоровыми, долговечными, сильными, крепкими к перенесению голода, жаж­ды и стужи». И хотя технологии сегодня совсем другие, принцип и 200 лет спустя остался тот же: при меньших затратах на производство энергии снижается нагрузка на экологию.

