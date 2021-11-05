Блогера подозревают в вымогательстве и мошенничестве в Алматинской области
Блогера подозревают в вымогательстве и мошенничестве в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
В ДП области сообщили, что «12 октября 2021 года по заявлению гражданина «А» при получении от него 40 тысяч тенге за нераспространение сведений в социальных сетях о работе его кафе во время карантина с поличным была задержана гражданка «К».
Полицейские установили, что «К» является блогером и требовала деньги в обмен на молчание.
«Кроме того, гражданка «К», не имея отношения к госслужбе, путем мошенничества брала у жителей поселка Шелек Енбекшиказахского района денежные средства за устройство их на работу и изготовление документов на жилье.
Всего в Департамент полиции с заявлением о принятии мер к «К» обратились 10 пострадавших, общая сумма ущерба превышает 1 200 000 тенге», – сообщили в ведомстве.
Учитывая тяжесть и неоднократность преступлений, гражданка «К» была водворена в ИВС. Ходатайство следователя о содержании подозреваемой под стражей суд не поддержал и в качестве меры пресечения избрал домашний арест.
«Также сообщаем, что в момент задержания «К» с поличным на место задержания на автомашине прибыл ее супруг гражданин «С», ранее судимый за убийство, который стал вмешиваться в ход проведения следственного действия, вел себя неадекватно, чем вызвал подозрение. Установлено, что на момент освидетельствования «С» находился в состоянии наркотического опьянения», – добавили в ДП.
За управление авто в наркотическом опьянения суд Енбекшиказахского района привлек «С» к административной ответственности, подверг административному аресту на 15 суток, а также лишил права управления сроком на 7 лет.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения и в ближайшее время будет направлено в суд, заключили в полиции.