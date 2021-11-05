Происшествия
Блогера подозревают в вымогательстве и мошенничестве в Алматинской области
Блогера подозревают в вымогательстве и мошенничестве в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.    

В ДП области сообщили, что «12 октября 2021 года по заявлению гражданина «А» при получении от него 40 тысяч тенге за нераспространение сведений в социальных сетях о работе его кафе во время карантина с поличным была задержана гражданка «К».

Полицейские установили, что «К» является блогером и требовала деньги в обмен на молчание.

«Кроме того, гражданка «К», не имея отношения к госслужбе, путем мошенничества брала у жителей поселка Шелек Енбекшиказахского района денежные средства за устройство их на работу и изготовление документов на жилье.

Всего в Департамент полиции с заявлением о принятии мер к «К» обратились 10 пострадавших, общая сумма ущерба превышает 1 200 000 тенге», – сообщили в ведомстве.

Учитывая тяжесть и неоднократность преступлений, гражданка «К» была водворена в ИВС. Ходатайство следователя о содержании подозреваемой под стражей суд не поддержал и в качестве меры пресечения избрал домашний арест.

«Также сообщаем, что в момент задержания «К» с поличным на место задержания на автомашине прибыл ее супруг гражданин «С», ранее судимый за убийство, который стал вмешиваться в ход проведения следственного действия, вел себя неадекватно, чем вызвал подозрение. Установлено, что на момент освидетельствования «С» находился в состоянии наркотического опьянения», – добавили в ДП.

За управление авто в наркотическом опьянения суд Енбекшиказахского района привлек «С» к административной ответственности, подверг административному аресту на 15 суток, а также лишил права управления сроком на 7 лет.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения и в ближайшее время будет направлено в суд, заключили в полиции.

Популярное

Все
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Топтыгин пришел
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Важно для Казахстана и тюркского мира
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Происшествия
Троих малолетних братьев спас рыбак в Павлодарской области
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Видеогалерея
Хлопок газа произошел на заводе в Акмолинской области, пост…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
17-летний астанчанин спас ребенка от падения из окна многоэ…
Происшествия , Видеогалерея
Труп мужчины нашли на трассе Алматы – Бишкек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]