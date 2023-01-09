Блогера подозревают в вымогательстве у предпринимателя 50 млн тенге

Общество , Видеогалерея
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Агентство Казахстана по противодействию коррупции задержало общественника и блогера Токбергена Абиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Скриншот с видео t.me/antikornews

«Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность Т. Абиева, подозреваемого в вымогательстве денег в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем YouTube-канале», – проинформировали в ведомстве.

14 декабря прошлого года Абиева задержали после получения 50 млн тенге и с санкции суда взяли под стражу на 2 месяца.

Также было установлено, что Абиев для введения в заблуждение работников госорганов и граждан зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО «Департамент по борьбе с коррупцией».

«Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка.

Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти.

Однако деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов», – акцентировали в Антикоре.

Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям.

Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева Антикоррупционная служба просит обращаться по номеру 1424.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

 

 

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