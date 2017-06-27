Блогеров и соцсети решили не приравнивать к СМИ в Казахстане

Социальные сети и блогеры не будут приравнены к средствам массовой информации. При этом публикуемый контент на территории Казахстана будет контролироваться, передает корреспондент МИА "Казинформ"
"Мы хотели блогеров приравнять к журналистам или к так называемым сетевым изданиям, но общественность была против, поэтому мы эту норму убрали. И я думаю, нет никаких проблем. Единственное, что сетевые издания, которые зарегистрированы в Казахстане, будут регулироваться нормами данного закона (законопроект поправок по вопросам информации и коммуникаций – Прим. "Казинформ"). А так называемые паблики в социальных сетях не регулируются этим законом. И на данном этапе мы видим только одно – мы будем работать с админами, руководителями этих пабликов, чтобы они убирали противоправный контент, который будет публиковаться на территории Казахстана", – пояснил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, отвечая на вопросы в ходе презентации проекта закона в Мажилисе Парламента РК.
Он добавил, что блогеры считаются просто гражданами. И, несмотря на то что есть блогеры, имеющие аудиторию больше, чем некоторые казахстанские СМИ, госзаказ им предоставляться не будет.
В целом, в рамках законопроекта вносится около 200 изменений и дополнений в четыре кодекса и 12 законопроектов.