Блогеры должны осознавать свою ответственность – Балаева о фейках вокруг конфликтов

Общество
Photo: ult.kz
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева обратилась к казахстанским блогерам, передает Kazpravda.kz.    

Министр напомнила, что 21 июля в селе Шорнак Туркестанской области произошел бытовой конфликт между двумя молодыми жителями села, к которому с обеих сторон подключились другие люди. Усилиями местного участкового инцидент был локализован, инициаторы и участники драки задержаны, инициировано досудебное расследование.

"В рамках плановых работ по мониторингу межэтнической ситуации в регионе находилась группа специалистов недавно созданного при Министерстве информации и общественного развития Института прикладных межэтнических отношений во главе с директором, которые имели возможность оценить ситуацию и в мельчайших деталях восстановить для себя картину произошедшего. Вчерашние рассылки и эпизодические публикации в соцсетях осуществлялись не жителями села. С целью дезинформирования аудитории распространялось старое видео, не имеющее никакого отношения к происшествию в селе Шорнак. В этой провокации явно прослеживались попытки реанимировать и масштабировать конфликт. К сожалению, отдельные блогеры, не убедившись в достоверности материала, разместили его на своих страницах", – написала Аида Балаева.

В этой связи, по мнению министра, важно помнить об ответственности за распространение недостоверных сведений и разжигание розни.

"Подобные факты будут жестко пресекаться, виновные понесут ответственность согласно закону. Каждый блогер должен осознавать высокий уровень моральной ответственности перед своими читателями и адекватно оценивать степень своего влияния на аудиторию", – заключила она.

Напомним, вечером 23 июля в полицию Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий ребёнок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома.

Ночью рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка.

Сейчас ситуация в Сатпаеве стабилизировалась. На место выехал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Также ранее в социальных сетях распространилось видео с окровавленным участковым из Туркестанской области. Сообщалось, что в поселке Шорнак, прилегающем к городу Кентау Туркестанской области, произошел бытовой конфликт, который был предотвращен полицейским. Позднее участники конфликта были задержаны.

