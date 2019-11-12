Блогеры на профи-ринге

Начнем обзор с наших соотечественников. Так, наш боксер-средневес Жанибек Алимханулы одержал очередную победу в профессионалах, отправив в нокаут канадца Альберта Онолуносе и защитив титулы WBC Continental Americas и WBO Global.

Поединок состоялся на арене Chukchansi Park во Фресно (штат Калифорния, США) и был рассчитан на 10 раундов. Правда, по традиции бой закончился раньше, когда в шестом раунде Алимханулы отправил соперника сначала в нокдаун, а когда тот поднялся, добил его, отправив уже в нокаут. Для Жанибека эта победа стала 8-й в 8 боях, из которых 4 он закончил нокаутом.

Досрочную победу над аргентинцем Родольфо Мартинесом одержал и наш боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев, который выступал в Гавайан Гарденс (штат Калифорния, США). По ходу боя казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун, после чего угол латиноамериканца отказался продолжать бой. Для Ашкеева эта победа стала 14-й в 14 боях.

Для многих поклонников бокса, в том числе и казахстанских, особый интерес вызвал дебютный бой в США чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сон­дерса, который в свое время так и не смог выйти на ринг против нашего прославленного соотечественника Геннадия Головкина. Кстати, перед боем в Америке пару месяцев назад Билли Джо побывал на вечере бокса в нашей столице, где выразил уважение нашим спорт­сменам, а также не исключил возможности проведения одного из боев в Казахстане.

В этот же раз он выступил на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США), где встречался с аргентинцем Марсело Косересом. В 11-м раунде британец трижды уронил соперника, после чего рефери остановил бой. Тем самым Сондерс одержал победу нокаутом и защитил титул. Теперь на его счету 29 побед в 29 боях, из которых 14 он одержал досрочно.

После победы Сондерс признал, что его выступление было далеко не самым лучшим. При этом британец заявил, что готов драться с топовыми оппонентами. В частнос­ти, он бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу.

«Мое выступление недостойно Сауля Альвареса, Дэниэла Джейкобса и Геннадия Головкина. Надеюсь, что американские болельщики получили наслаж­дение от нокаута. Я знал, что мне надо заставить соперника вымахаться, а уже затем атаковать его. «Канело», если ты желаешь стать чемпионом мира в четырех весовых категориях, соглашайся на бой со мной», – заявил британец.

Ну а теперь к звездам Интернета. Там же, в Лос-Анджелесе, провели поединок 2 знаменитых YouTube-блогера – KSI (Оладжиде Олатунджи) и Логана Пола. Для них этот бой стал матчем-реваншем. Первый поединок состоялся в августе 2018 года в Манчестере (Великобритания) по правилам любительского бокса и завершился вничью. В этот раз по итогам шести раундов судьи вынесли вердикт раздельным решением в пользу KSI.

Вообще непонятно, нужны ли такие поединки для истинных ценителей кулачного боя. Для раскрутки своего эго они, конечно же, походят, тем более что стримеры заработали минимум по 900 тыс. долларов каждый, – такое и не всем профессионалам снится. Но все эти разговоры и непонятные шоу, думается, все же отрицательно влияют на развитие профи-бокса.