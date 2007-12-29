Законы
Блок законодательных актов Республики Казахстан
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года № 1254 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов, перечня производимых, выполняемых, оказываемых ими товаров, работ, услуг, Правил приобретения заказчиками у них товаров, работ, услуг Перечень организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов Перечень производимых, выполняемых, оказываемых организациями, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов товаров, работ, услуг Организации республиканского общественного объединения «Казахское общество глухих» Организации республиканского общественного объединения «Казахское общество слепых» Правила приобретения заказчиками товаров, работ, услуг у организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил ценообразования на товары (работы, услуги) субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарных рынках в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи Правила ценообразования на товары (работы, услуги) субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарных рынках в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечней рейтинговых организаций (с указанием соответствующих значений рейтингов), фондовых и товарных бирж, аудиторских организаций, необходимых для применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также требований к форме и содержанию документов, представляемых ими Перечни рейтинговых организаций (с указанием соответствующих значений рейтингов), фондовых и товарных бирж, аудиторских организаций, необходимых для применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также требования к форме и содержанию документов, представляемых ими Совместный приказ О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 1999 года № 1018 «О государственном образовательном кредитовании подготовки кадров в высших учебных заведениях Республики Казахстан» Инструкция по взаимодействию поверенного (агента) по вопросам возврата государственных образовательных и государственных студенческих кредитов с органами внутренних дел Содержание - скачать

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