Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2004 года № 1254Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов, перечня производимых, выполняемых, оказываемых ими товаров, работ, услуг, Правил приобретения заказчиками у них товаров, работ, услугПеречень организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов
Перечень производимых, выполняемых, оказываемых организациями, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидов товаров, работ, услуг
Организации республиканского общественного объединения «Казахское общество глухих»
Организации республиканского общественного объединения «Казахское общество слепых»
Правила приобретения заказчиками товаров, работ, услуг у организаций, созданных республиканскими общественными объединениями инвалидовПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил ценообразования на товары (работы, услуги) субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарных рынках в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи
Правила ценообразования на товары (работы, услуги) субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарных рынках в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечней рейтинговых организаций (с указанием соответствующих значений рейтингов), фондовых и товарных бирж, аудиторских организаций, необходимых для применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также требований к форме и содержанию документов, представляемых ими
Перечни рейтинговых организаций (с указанием соответствующих значений рейтингов), фондовых и товарных бирж, аудиторских организаций, необходимых для применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», а также требования к форме и содержанию документов, представляемых имиСовместный приказО некоторых мерах по реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 1999 года № 1018 «О государственном образовательном кредитовании подготовки кадров в высших учебных заведениях Республики Казахстан»
Инструкция по взаимодействию поверенного (агента) по вопросам возврата государственных образовательных и государственных студенческих кредитов с органами внутренних дел
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