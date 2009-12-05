Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении технического регламента «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом»Закон Республики КазахстанО ратификации Протокола о единой системе тарифных преференций таможенного союзаЗакон Республики КазахстанО ратификации Протокола об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифаЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения об условиях и механизме применения тарифных квотЗакон Республики КазахстанО ратификации Протокола о предоставлении тарифных льготЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о Секретариате Комиссии таможенного союзаЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о взаимодействии министерств обороны государств–участников Содружества Независимых Государств в области контроля радиационной, химической и биологической обстановкиЗакон Республики КазахстанО гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2010–2012 годыЗакон Республики КазахстанО внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
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