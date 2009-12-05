Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
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Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности процессов разработки рудных, нерудных и россыпных месторождений открытым способом» Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о единой системе тарифных преференций таможенного союза Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об условиях и механизме применения тарифных квот Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о предоставлении тарифных льгот Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о Секретариате Комиссии таможенного союза Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии министерств обороны государств–участников Содружества Независимых Государств в области контроля радиационной, химической и биологической обстановки Закон Республики Казахстан О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2010–2012 годы Закон Республики Казахстан О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предоставления гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Содержание - скачать

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