Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил разработки концепции, доктрины ПРИКАЗ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 168 «Об утверждении форм описания сорта с заключением на выдачу патента, заключения о выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве, заключения об отказе в выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве и заключения по результатам проверки наименования селекционного достижения» Приказ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан Об утверждении Правил ведения Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение проезда и на выплату единовременной материальной помощи к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения электронных государственных закупок Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня клинических баз Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов оказания государственных услуг Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2010–2014 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов оказания государственных услуг Министерства образования и науки Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 561 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года № 1139 Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2014 годы Содержание - скачать