Законы

Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил разработки концепции, доктрины ПРИКАЗ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан О внесении изменений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 марта 2009 года № 168 «Об утверждении форм описания сорта с заключением на выдачу патента, заключения о выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве, заключения об отказе в выдаче патента на селекционное достижение в растениеводстве и заключения по результатам проверки наименования селекционного достижения» Приказ и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан Об утверждении Правил ведения Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение проезда и на выплату единовременной материальной помощи к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения электронных государственных закупок Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня клинических баз Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов оказания государственных услуг Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2010–2014 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении стандартов оказания государственных услуг Министерства образования и науки Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 561 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года № 1139 Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2014 годы Содержание - скачать

Популярное

Все
Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?
Об откатах, коррупционном фаворитизме и трайбализме
Фонтанами горячей воды, бьющих из старых теплотрасс, встретили День города в Темиртау
В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла
Имена 150 тысяч граждан, репрессированных в годы советской власти, установили в Северо-Казахстанской области
Раскрыты тайны трагедии
Декларация и ее роль в становлении и развитии независимого государства
Наши луки не для скуки!
Указ Президента Республики Казахстан
Творить Добро, нести Любовь
«Акжайык» и «Ордабасы» в финале
Макам – души отдохновение
Умницы и красавицы
Щедрые, благородные и бесстрашные
Когда улетают лебеди
Ставок больше нет
Расширяя горизонты
В солнечном городе с джазовым именем
Закон Республики Казахстан
ИИН – каждой стройке
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Комплексную программу сотрудничества подписали Казахстан и Туркменистан
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Мейрама Кажыкена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана
Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2023-2027 годы рассмотрели в Правительстве
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]