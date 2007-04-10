Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики КазахстанО мерах по дальнейшему научно-технологическому развитию Республики КазахстанПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 31 марта 2007 года № 245О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года № 1158Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 266Об утверждении Правил присуждения государственных стипендий в области культурыПравила присуждения государственных стипендий в области культурыПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 262Об утверждении Правил оказания платных услуг государственными учреждениями в области культуры и Правил поступления и использования средств от реализации товаров (работ, услуг), не относящихся к основной деятельности государственных библиотек, музеев и музеев-заповедниковПравила поступления и использования средств от реализации товаров (работ, услуг), не относящихся к основной деятельности государственных библиотек, музеев и музеев-заповедниковПравила оказания платных услуг государственными учреждениями в области культурыПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 5 апреля 2007 года № 272Об утверждении Правил осуществления приграничной торговлиПравила осуществления приграничной торговли
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