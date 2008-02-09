Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
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Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2003 года № 488 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил деятельности специализированных организаций образования для одаренных детей Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2007 года № 522 Содержание - скачать

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