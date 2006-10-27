Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил ведения единой базы данных добычи и оборота нефти Правила ведения единой базы данных добычи и оборота нефти Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении размеров минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного суммарного налога Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания Правила лицензирования деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания Приказ Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы Об утверждении Правил государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц — участников регионального финансового центра города Алматы Правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц — участников регионального финансового центра города Алматы Содержание - скачать
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