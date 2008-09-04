Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики КазахстанО Государственной программе «Путь в Европу» на 2009—2011 годыПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2008 года № 188Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения сортоиспытания сельскохозяйственных растенийСравнительная таблица средних импортных и розничных цен на отдельные продукты питания, овощи и фрукты, товары народного потребления (по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК) (за период c 22 по 28 августа 2008 года)
Содержание - скачать