Блок законодательных актов Республики Казахстан

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Закон Республики Казахстан О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2005 года, № 926 О некоторых вопросах строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север — Юг Казахстана Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года, № 955 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года, № 1180 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года, № 958 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года, № 513 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года, № 968 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года, № 1288 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2005 года, № 988 Об утверждении Типового положения о консультативно-совещательном органе по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания Типовое положение о консультативно-совещательном органе по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2005 года, № 978 О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1999 года, № 1247 содержание - скачать

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