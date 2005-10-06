Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2005 года, № 926О некоторых вопросах строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север — Юг КазахстанаПостановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года, № 955О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года, № 1180Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2005 года, № 958О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2004 года, № 513Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года, № 968О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года, № 1288Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2005 года, № 988Об утверждении Типового положения о консультативно-совещательном органе по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказанияТиповое положение о консультативно-совещательном органе по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказанияПостановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2005 года, № 978О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 1999 года, № 1247
содержание - скачать