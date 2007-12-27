Блок законодательных актов Республики Казахстан

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Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения и труда Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной границы Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства Правила лицензирования, предъявляемые к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 449 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Положения о знаке «Алтын белгi» Положение о знаке «Алтын белгi» Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня бюджетных инвестиционных проектов (программ), не требующих разработки технико-экономического обоснования Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ), не требующих разработки технико-экономического обоснования Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил деятельности и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам Правила деятельности и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования Правила государственной аттестации организаций образования Содержание - скачать

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