Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения и трудаЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной границы Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельстваПравила лицензирования, предъявляемые к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельстваКвалификационные требования, предъявляемые к деятельности по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельстваПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 449Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Положения о знаке «Алтын белгi»Положение о знаке «Алтын белгi»Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня бюджетных инвестиционных проектов (программ), не требующих разработки технико-экономического обоснованияПеречень бюджетных инвестиционных проектов (программ), не требующих разработки технико-экономического обоснованияПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил деятельности и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискамПравила деятельности и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискамПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил государственной аттестации организаций образованияПравила государственной аттестации организаций образования
Содержание - скачать