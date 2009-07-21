Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам смертной казни Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационно-коммуникационных сетей Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности торгово-промышленных палат Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики детской безнадзорности и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного оборонного заказа Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1210 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения конверсии радиочастотного спектра и методики технико-экономического обоснования затрат на проведение конверсии радиочастотного спектра Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности биологически активных добавок к пище» Содержание - скачать
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