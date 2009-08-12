Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
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Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152 Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил оформления, представления и предварительной оценки материалов участников конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» Постановление Правительства Республики Казахстан О введении количественных ограничений на ввоз отдельных видов товаров Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня институтов инновационного развития Постановление Правительства Республики Казахстан О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2006 года № 802 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222 Содержание - скачать

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