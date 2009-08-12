Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 152Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил оформления, представления и предварительной оценки материалов участников конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа»Постановление Правительства Республики КазахстанО введении количественных ограничений на ввоз отдельных видов товаровПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня институтов инновационного развитияПостановление Правительства Республики КазахстанО признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2006 года № 802Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222
Содержание - скачать