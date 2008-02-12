Блок законодательных актов Республики Казахстан

Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда(окончание)Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 23 января 2008 года № 41Об утверждении Правил выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ на 2008 годПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 31 января 2008 года № 82Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по ликвидации (уничтожению, утилизации, захоронению) и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных средств
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