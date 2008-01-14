Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан О назначении Абдрахимова Г. Р. Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Указ Президента Республики Казахстан О назначении Онжанова Н. Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Комментарии к постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1317 «О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан» Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 29 декабря 2007 года № 1395 Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности в сфере использования космического пространства Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1317 О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 декабря 2007 года № 1338 Об определении органа по аккредитации Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 29 декабря 2007 года № 1364 Об утверждении лимитов на изъятие объектов животного мира на 2008 год Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 29 декабря 2007 года № 1372 Об утверждении Технического регламента о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 8 января 2008 года № 1 О Заявлении Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об основных направлениях экономической политики на 2008 год содержание - скачать
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