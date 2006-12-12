Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщенииЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Региональной группой управления проектом по борьбе со СПИДом в Центральной Азии об условиях пребывания Региональной группы управления проектом по борьбе со СПИДом в Центральной Азии в Республике КазахстанЗакон Республики КазахстанО республиканском бюджете на 2007 годПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 5 декабря 2006 года № 1170О создании Республиканского государственного казенного предприятия «Межрегиональный профессиональный центр по подготовке и переподготовке кадров технического и обслуживающего труда для топливно-энергетической отрасли» Министерства образования и науки Республики КазахстанПравила по безопасности и охране труда в организациях телевидения, радиовещания и радиосвязи Республики Казахстан
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