Законы
Блок законодательных актов Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве по реставрации мечети Султана Аз-Захир Бейбарса в городе Каире Постановление Правительства Республики Казахстан О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2009 года Постановление Правительства Республики Казахстан О признании классификационного общества BUREAU VERITAS (BV) в области торгового мореплавания Постановление Правительства Республики Казахстан О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2008 году Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2006 года № 511 Содержание - скачать

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