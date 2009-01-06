Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве по реставрации мечети Султана Аз-Захир Бейбарса в городе КаиреПостановление Правительства Республики КазахстанО повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2009 годаПостановление Правительства Республики КазахстанО признании классификационного общества BUREAU VERITAS (BV) в области торгового мореплаванияПостановление Правительства Республики КазахстанО присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан в 2008 годуПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2006 года № 511
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