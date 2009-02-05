Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) на 2009—2011 годыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимостьПостановление Правительства Республики КазахстанО Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2009—2011 годыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу
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