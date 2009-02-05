Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
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Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) на 2009—2011 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций; изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе лекарств-субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2009—2011 годы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу Содержание - скачать

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