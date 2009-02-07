Блок законодательных актов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении нормативов энергопотребленияПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года № 165Постановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Технического регламента «Требования к безопасности сельскохозяйственных и лесозаготовительных тракторов, прицепов и машин»
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