Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о едином таможенно-тарифном регулированииЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих странЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих странУказ Президента Республики КазахстанО квоте иммиграции оралманов на 2009—2011 годыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил уничтожения органами уголовного преследования наркотических средств, психотропных веществ, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам
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