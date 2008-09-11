Блок законодательных актов Республики Казахстан

Сравнительная таблица средних импортных и розничных цен на отдельные продукты питания, овощи и фрукты, ТНП (по данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан) за период c 29 августа по 4 сентября 2008 годаПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2008 года № 378Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036
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