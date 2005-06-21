Блок законодательных актов Республики Казахстан

Законы
ЗАКОН Республики Казахстан О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ В ФОРМЕ ОБМЕНА НОТАМИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЯПОНИИ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ГРАНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯПОНИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА «ПОСТАВКА ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВО ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ (ГОРОД АЛМАТЫ)» Указ Президента Республики Казахстан О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА, № 993 РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О СОЗЫВЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О СОЗЫВЕ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Список телефонов доверия центральных государственных органов Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2005 года, № 590 О некоторых вопросах налогообложения отдельных организаций, осуществляющих деятельность в нефтехимической промышленности Правила применения положений пункта 4 статьи 119-1 Налогового кодекса на срок свыше пяти лет при налогообложении организаций, осуществляющих деятельность в нефтехимической промышленности Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2005 года, № 593 Об утверждении Правил проведения государственных закупок услуг по проведению анализа эффективности управления активами, оценке стоимости объектов приватизации и их финансового состояния, выполнения инвестиционных обязательств Правила проведения государственных закупок услуг по проведению анализа эффективности управления активами, оценке стоимости объектов приватизации и их финансового состояния, выполнения инвестиционных обязательств содержание - скачать