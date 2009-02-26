Блок законодательных актов Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союзаЗакон Республики КазахстанО ратификации Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Протоколов к ней: Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I), Протокола о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия (Протокол III) и Протокола об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV)Закон Республики КазахстанО ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедурЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельностиПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульских сборов
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