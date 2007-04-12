Блок законодательных актов Республики Казахстан

Указ Президента Республики КазахстанО дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 годаПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 5 апреля 2007 года № 274О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 137Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 270Об утверждении критериев и характеристик определения неблагоприятных природных явленийКритерии и характеристики определения неблагоприятных природных явленийПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 261Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади на 2007 годНормативы затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади на 2007 год
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