Законы
Блок законодательных актов Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 5 апреля 2007 года № 274 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2000 года № 137 Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 270 Об утверждении критериев и характеристик определения неблагоприятных природных явлений Критерии и характеристики определения неблагоприятных природных явлений Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 4 апреля 2007 года № 261 Об утверждении нормативов затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади на 2007 год Нормативы затрат на производство видов продукции растениеводства, подлежащих обязательному страхованию, на один гектар посевной площади на 2007 год содержание - скачать

Популярное

Все
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Юрист не имеет права на ошибку
На фронтах – бои, в тылу – работа
Память в музыке и в сердце
Жизнь длиною в век
Навестили и помогли
Подготовка к референдуму
Великий ученый, мудрый наставник
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Перезагрузка молодежного крыла
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Законы
Конституционный закон Республики Казахстан
Законы
Заключение Конституционного Совета Республики Казахстан от …
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]