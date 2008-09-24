Блок законодательных актов Республики Казахстан

Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах»(Начало в № 203—206) (Окончание в следующем номере)Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 326 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года № 578
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