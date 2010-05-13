Блок законодательных актов Республики Казахстан

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Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан О внесении дополнений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года № 195 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета зерна» Постановление Правительства Республики Казахстан О призыве военнообязанных на учебные воинские сборы Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностью Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2331 Содержание - скачать

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