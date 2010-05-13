Блок законодательных актов Республики Казахстан

Приказ Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанО внесении дополнений в приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 марта 2005 года № 195 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета зерна»Постановление Правительства Республики КазахстанО призыве военнообязанных на учебные воинские сборыПостановление Правительства Республики КазахстанОб утверждении Правил проведения квалификационного экзамена лиц, претендующих на право занятия оценочной деятельностьюПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2331
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